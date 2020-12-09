AFYONKARAHİSAR - Ehliyetsiz sürücünün kontrolden kaçmaya çalışması jandarma dronuna yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kontrol noktasını fark edip yer değiştirmesi jandarma dronu tarafından görüntülendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı - Hocalar kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında ehliyetsiz sürücü Ali M, otomobil ile kara yolunda seyir halindeyken jandarma ekiplerinin uygulama noktasını fark edip aracı yol kenarında durdurdu. Duran otomobili fark eden jandarma ekipleri de araçtaki şüpheli hareketleri drone ile görüntülemeye başladı.

Ekipler, görüntülerde, ehliyetsiz sürücü Ali M. ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet M'nin yer değiştirdiğini tespit etti.

Şoför değişikliğinin ardından takibe alının otomobil, jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

Ekipler, araç sahibi Ahmet M. ile ehliyetsiz otomobil kullanan Ali M'ye toplam 5 bin 892 lira cezai işlem uyguladı.