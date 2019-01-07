Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Araç Apartmana Çarptı

Fatih
'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, apartman dairesine çarptı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim
Mahallesi Karadeniz Caddesi
Kıvrım Sokağı'nda park halindeki 34 MM 0589 plakalı jipi ısıtmak için çalıştırmak isteyen, ehliyeti olmayan Mehmet E, aracın hareket etmesi üzerine durduramayarak, önce kamyonet ve motosiklete ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairesine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı.
Kaza sonrası hasar gören araç, polisin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evde hasar oluş