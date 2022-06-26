Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

26.06.2022 11:26

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın park halindeki araçlara ve bekçi kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın park halindeki araçlara ve bekçi kulübesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.T.K. (18) idaresindeki 59 JE 883 plakalı hafif ticari araç, Çorlu yolunda iş yerine ait bekçi kulübesine ve park halindeki araçlara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.T.K, araçtaki M.E.B. (12) ve bekçi kulübesindeki K.Ç, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücünün arkadaşlarıyla babasına ait araçla gezintiye çıktığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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