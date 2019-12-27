Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun çamlığı içerisinde bulunan Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden Side istikametine gitmekte olan Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil virajı alamayarak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan Yaşar'ın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından Acısu Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Aracın kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü. - ANTALYA