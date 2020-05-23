Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçtan silah çıktı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçtan silah çıktı

-Yasak sonrası yediler

BURSA - Türkiye'de 81 ilde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerine başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesinde yasakların başlamasıyla birlikte durdurulan bir otomobilde silah çıktı sürücü gözaltına alınırken araçta bulunan 3 kişiye kısıtlama nedeniyle dışarıda bulunmaktan dolayı ayrı ayrı ceza uygulandı.

Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla birlikte Polis ve Jandarma önlemleri aldı. Gelen araçlar ve yoldan geçen şahıslar tek tek durularak kimlik kontrollü ve izin belgeleri kontrol edildi. İnegöl'de kısıtlamanın başlamasıyla Milli İrade Meydanında denetim yapan ekipler gelen bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahısı kontrol eden polisler şahısların izin belgesi olmadığından dolayı ayrı ayrı 3 bin 182 TL ceza keserken, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayıda ayrı ceza uygulandı. Araç içerisinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.