Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı - Son Dakika

ÇORUM'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuna çarptı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Emek ile Cengiz Topel caddelerinin birleşimindeki Milönü kavşağında meydana geldi. Denetimlerde bulunan polis ekipleri, şüphe üzerine Ümit S. (23) yönetimindeki 55 UA 924 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında, Ümit S. yönetimindeki otomobil, ekip otosuna çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Gözaltına alınan Ümit S.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Hakkında 2 bin 900 lira para cezası uygulanan sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.