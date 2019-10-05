Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi
1 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi.
M.A. (17) idaresindeki 44 BS 135 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi'nde motosiklete çarptı.
Çarpmanın ardından iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A, 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İş yerine giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor