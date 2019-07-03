Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

44 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kız arkadaşı yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A. (17) yönetimindeki 41 H 0412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, sürücü M.A. ve kız arkadaşı Ç.A.'yı otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:34 Kaynak: DHA
Kocaeli, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası! Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]