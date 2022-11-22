Kaza, Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki K.C.'nin kullandığı 46 VK 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız'a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kız çocuğu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarının acı haberini alan aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın cansız bedeni, ön otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, küçük Yağmur'u hayattan kopardı - Son Dakika

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