Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, küçük Yağmur'u hayattan kopardı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, küçük Yağmur'u hayattan kopardı

22.11.2022 16:46
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, küçük Yağmur'u hayattan kopardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki K.C.'nin kullandığı 46 VK 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız'a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarının acı haberini alan aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın cansız bedeni, ön otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, küçük Yağmur'u hayattan kopardı - Son Dakika

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