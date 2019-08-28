Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza 21.00 sıralarında Karaköprü mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öne sürülen R.E. (16) yönetimindeki 41 GR 029 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki üst geçit merdivenlerine çarpan otomobil, takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü R.E. ile otomobilde bulunan Emir B.K. (16), Mücahit Ü. (16) ve Seyit A.K. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülerek tedaöiye alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Karaköprü, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:07 Kaynak: DHA
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