Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

35 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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