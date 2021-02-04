Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Öte yandan yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü N.A'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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