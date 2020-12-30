Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü

30.12.2020 15:06
Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü, System.String[]

KONYA'da Songül Satıcı (56) yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Hurşit S.'nin (18) kullandığı minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'da Songül Satıcı (56) yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Hurşit S.'nin (18) kullandığı minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hurşit S.'nin kullandığı 42 KG 566 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Satıcı'ya çarptı. Yaralanan Satıcı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan ehliyetsiz sürücü Hurşet S. ise, Büsan Sanayi Sitesi 1064 Sokak'ta, kazanın ardından durumu fark edip kendisini takip eden bir vatandaşın ihbarı sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü
Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü
Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü
Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü
Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü - Son Dakika


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