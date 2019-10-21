Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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