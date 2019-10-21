Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:20 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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