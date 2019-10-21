Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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