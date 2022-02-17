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Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi

17.02.2022 00:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaşanan olayda trafik kontrolü yapan polis ekiplerine ağabeyinin kimliğini gösteren ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 lira ceza verildi. Polis ekiplerine yalan beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere merkezine götürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdu.

POLİSLER SÜRÜCÜNÜN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat A. ismiyle tanıtan sürücü, kimliğinin yanında olmadığını belirtti. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye kimliğinin fotoğrafını cep telefonuna mesajla gönderilmesini istedi. Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, fotoğrafın sürücüye benzemediğini fark etti.

SOSYAL MEDYA HESABI ELE VERDİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabını açmasını isteyen polis ekipleri, sürücüyle kimlikteki kişinin isminin farklı olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada ağabeyinin kimliğini ibraz ettiği öğrenilen sürücünün isminin Serdar A. (18) olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulanan Serdar A., yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi
Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi
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Genel Bilgi Tarama, Medya, Fırat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi - Son Dakika
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