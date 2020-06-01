Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı ELAZIĞ'da, ehliyetsiz sürücünün arka farları yanmayan traktörüne kamyonet, arkadan çarptı.

Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, ehliyetsiz sürücünün arka farları yanmayan traktörüne kamyonet, arkadan çarptı. Kazada 3 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, dün gece, Elazığ- Malatya yolunun 25'inci kilometresindeki Yolçatı kavşağında meydana geldi. Ehliyeti olmayan D.K. yönetimindeki 23 EB 687 plakalı ve arka aydınlatma farları yanmayan traktöre, M.S.G.'nin kullandığı 23 HV 766 plakalı kamyonet arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık ekibi tarafından kaza yerinde müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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