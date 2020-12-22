Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı

22.12.2020 05:35
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı, System.String[]

BURSA'da, plakasız kamyonetle polisin kontrol noktasından geçmeye çalışan Tuğba T.'nin (36) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

BURSA'da, plakasız kamyonetle polisin kontrol noktasından geçmeye çalışan Tuğba T.'nin (36) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine ilaç almak için sokağa çıktığını söyleyen Tuğba T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasından işlem yapılmazken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. İlaçları yetiştirmesi gereken kadın polis aracıyla evine bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İnegöl ilçesi Acemler Milli İrade Meydanı kavşağında uygulama noktası oluşturdu. Denetimler sırasında saat 22.30 sıralarında plakasız kamyonet, şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak sürücü Tuğba T.'ye izin belgesi sordu. Sürücü Tuğba T. izin belgesi olmadığını ancak ilaç almak için sokağa çıktığını belirtti.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA UYGULANIP EVİNE BIRAKILDI

Yapılan incelemede kamyonetin 16 AJG 971 plakalı olduğu öğrenildi ve sürücü Tuğba T.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ekipler, Tuğba T.'nin sokağa çıkma mazeretini kabul ederek cezai işlem uygulamadı. Ancak ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Kamyonet sahibine de aracını ehliyetsiz birine verdiği için 2 bin 500 TL para cezası uygulanırken, ilaçları acilen yetiştirmesi gerektiğini belirten Tuğba T. polis aracıyla evine bırakıldı.


Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı
Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı

Türk Lirası, Polis, Bursa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 500 TL ceza yazıldı, mazereti ikinci cezadan kurtardı - Son Dakika


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