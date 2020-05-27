Ehliyetsiz sürücüye ceza üstüne ceza - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücüye ceza üstüne ceza

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 15 kilometrelik nefes kesen takibin ardından yakalandı. Sürücüye 13 bin TL ceza kesildi.

Olay, gece 2.30 saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü G.B., yönetimindeki 16 FL 917 plakalı otomobille ekiplerin üzerine sürerek, kaçmaya başladı. Ekipler otomobili kovalamaya başladı. Sürücü G.B., Yıldırım İlçesinde farklı Mahallelere girerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilin kaçış güzergahında bulunan birçok noktada yolu araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından Şükraniye Mahallesi, Hastane Sokak üzerinde otomobilin önünü kesen ekipler araçtaki G.B. ve B.T.'yi yakaladı. Emniyette hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan şüpheli G.B. ehliyetini evde unuttuğu için polisten kaçtığını söyledi.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 15 kilometre kaçan sürücü G.B., drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 13 bin lira ceza kesildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.