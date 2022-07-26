İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı - Son Dakika
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İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı

26.07.2022 09:18

Arnavutköy ilçesinde polise karşı istenmeyen olaylar yaşandı. Ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasından kaçan sürücüye işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdılar. Sürücünün yakınları polise soda şişesi fırlattı. Olayda 1 polis memuru yaralanırken, olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Skandal görüntüler cep telefonuna yansıdı.

İstanbul'da polis ekiplerinin uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için kaçmak istedi. Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için işlem yapmak istediği Muhammet M.'nin yakınları olay yerine geldi.

SODA ŞİŞESİ FIRLATIP SALDIRDI

Olay yerinde ehliyetsiz sürücüsünün yakınları ve polis arasında tartışma yaşandı. Gruptaki bazı kişiler polise saldırarak soda şişesi fırlattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 1 polis memuru ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polislere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muhammet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Saldırganların polise soda şişesi fırlattığı anlar kameraya yansıdı

KAVGA ANI KAMERADA

Saldırganların polislere soda şişesi fırlattığı anlar ve şüphelilerin gözaltına alınma anları vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı - Son Dakika
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