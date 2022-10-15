Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu - Son Dakika
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Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

15.10.2022 00:57
Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Düzce(İHA) – Düzce'de otoyolda polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan tır sürücüsü hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Düzce(İHA) – Düzce'de otoyolda polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan tır sürücüsü hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Tır, lastiklerine ateş edilerek durdurulurken sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücüsü ve yanındaki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce- Gölyaka Gişeleri'nden otoyola giren Mehmet Y. idaresindeki 54 ABP 332 plakalı tırın sürücünün durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçmaya başladı. Bölge trafik ekiplerini peşine takan tır yaklaşık 35 kilometre kaçtı. Tırın peşindeki polisler lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Gümüşova Rampaları mevkiinde başka bir polis ekibinin yolu kapatmasıyla durdurulan tırda sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 35 kilometre boyunca polisten kaçan tır sürücüsü Mehmet Y. ile yanında bulunan Ferhat A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken sürücüye 45 bin 645 TL para cezası uygulandı.

Narkotik köpeği arama yaptı

Diğer taraftan güçlükle durdurulan tırda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Ancak yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Narkotik, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz tır sürücüsü kaçtı, lastiklerine ateş edilerek durduruldu - Son Dakika

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