Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" - Son Dakika
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Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk"

6 saat önce

Alibeyköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı.

Alibeyköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul polisi, Eyüpsultan Alibeyköy Namık Kemal Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafiğe çıkan araçları durduran polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek maske takmaları ve araçta da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"CEZA YİYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Denetimler esnasında uygulama noktasına otomobiliyle farları kapalı ve süratli bir şekilde seyreden bir sürücü ekipler tarafından durduruldu. Ardından aracın içerisinde iki gençten inmelerini isteyen polis, kimliklerini kontrol etti. Gençlerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin 18 diğerinin ise 20 yaşında olduğu tespit edildi. Tespitin ardından polis gençlere nereden geldiklerini sordu.

Gençlerin, "arkadaşımız kaza yaptı polis merkezinden geliyorduk" demesi üzerine polis, sürücünün ehliyetini görmek istedi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı anlaşılınca polis, ifadelerinden şüphelendikleri gençlerin kullandığı otomobili ve üst aramalarını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. O esnada polisin "ceza yaptırım uygulayacağız" demesi üzerine gençler de, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" cevabını verdi.

"BAKSANA ABİ YATAKTAN ÇIKTIM"

Aramaların artından polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı Mertcan S. ile Onur A'ya "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet"ten biner lira idari para cezası uyguladı. Cezanın ardından gençler serbest bırakıldı. Öte yandan denetimler kapsamında 4 kişinin olduğu bir araçta polis tarafından durduruldu. Kimliği sorulan sürücü, polise kısa mesafe yere gideceği için yanına almadığını belirtti. Polisin bunun geçerli bir sebep olmayacağını ifade etmesi üzerine sürücü, "Baksana abi yataktan çıktım" demedi pes dedirtti.

Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:55 Kaynak: İHA

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