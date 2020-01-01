Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı - Son Dakika

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı

6 saat önce

Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve polis tarafından 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesilen genç yediği cezayı basın mensuplarına gülümseyerek gösterip, 2020'nin ilk cezasının kendisine yazıldığını söyleyip olayı rahat tavırlar ve gülerek anlatması 'pes' dedirtti.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı, System.String[]

Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve polis tarafından 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesilen genç yediği cezayı basın mensuplarına gülümseyerek gösterip, 2020'nin ilk cezasının kendisine yazıldığını söyleyip olayı rahat tavırlar ve gülerek anlatması 'pes' dedirtti.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yılbaşı dolayısı ile alkol denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan 64 KH 717 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A.'nın (24) alkol kontrolünü yapan ekipler şahsın 0.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şahsın yapılan sorgulamasın da ayrıca ehliyetinin de olmadığı da belirlendi. Bunun üzerine trafik polisleri şahsa 'ehliyetsiz ve alkollü' olarak araç kullanmaktan Yusuf A.'ya 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesildi.


Otomobil sürücüsü Yusuf A. aracın babasının üzerine kayıtlı olduğunu bildirerek bağlanmaması konusunda uzun süre diretti. Oldukça rahat tavırlar sergileyen Yusuf A. ardından gerekli belgeleri imzaladı. Yusuf A., olay yerine çağırdığı arkadaşının gelip kendisini almasıyla denetim noktasından ayrıldı.


Yeni yılın ilk saatlerinde ilk trafik cezası kesilen sürücü Yusuf A., kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine gülümseyerek olayı anlatarak, "2020 yılının ilk cezasını ben yedim. Trafik ve polis ekiplerini tebrik ediyorum. Herkese hayırlı yıllar" dedi.


Öte yandan, şahsın olay yerinden arkadaşının nezaretinde araçlar ayrılırken gülerek aracın camından cezayı göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. - UŞAK

Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 kiloluk levrek, 500 liradan satılıyor
Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide Ucuz ekmek sattığı için davalık oldu! Yeni yılda da yüzleri güldürecek

Son Dakika Haberleri
15:16 Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika Haber
15:11 Alanya'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
15:10 Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
15:10 Cüce çift iş istiyor - Son Dakika Haber
15:07 Siirt'te sobadan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika Haber
14:30 Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Son Dakika Haber
13:40 MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]