Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı

28.09.2022 08:17

İzmir'in Konak ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi reddederek olay yerinden kaçtı. Kovalamaca sonucu seyir halindeki bir araca çarpan ehliyetsiz ve 198 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, 1'i polis 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Şahsa 10 bin lira ceza verilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

İzmir Alsancak Polis Merkezi Amirliği yakınında uygulama yapan trafik polisleri, E.A. idaresindeki cipi durdurdu. Sürücü E.A., ekiplerin alkolmetreyi üfletmesini reddederek kendisini durdurmak isteyen 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden hızla kaçtı.

Hem ehliyetsiz hem de alkollü! Polisleri aracıyla sürükleyen sürücü dehşet saçtı

SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Trafik polislerinin ihbarı üzerine uygulamadan kaçan şahsı yakalamak için kaçış güzergahına asayiş ekipleri sevk edildi. Yaşanan kovalamacada E.A., kullanmış olduğu cip ile Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan bağlantı yolunda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte seyir halinde bulunan H.S. yönetimindeki araca çarptı.

Hem ehliyetsiz hem de alkollü! Polisleri aracıyla sürükleyen sürücü dehşet saçtı

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, aracın yaralı sürücüsü ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uygulamadan kaçarken bir polisin parmağından yaralanmasına neden olan E.A.'nın yapılan kontrollerinde ise 198 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

10 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kazada yara almayan ve gözaltına alınan şahsa; alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Alsancak, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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