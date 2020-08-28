Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaferyaya daldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaferyaya daldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 17 yaşındaki N.A.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nden bugün saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı yönüne giden N.A.B., kullandığı 46 ABH 335 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton dubaları parçalayıp, bir kafeteryaya daldı. Masada bulunan aynı aileden Selin Çakır (27), eşi Mehmet Çakır (35), çocukları 3 yaşındaki Sare Çakır ve 1 yaşındaki Liya Çakır ile aile yakını olduğu öğrenilen Enes Balı yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Selin Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil bırakıp, olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü N.A.B., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.N.A.B.'nin ehliyetinin olmadığı ve 112 promil alkollü olduğu belirlendi. N.A.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürerken, ölen Selin Çakır ve beraberindekilerin Almanya'dan önce memleketleri Kütahya'ya ardından da tatil için Marmaris'e gelip, günübirlik bir gezi için Datça'ya geçtikleri öğrenildi.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kafeteryaya daldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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