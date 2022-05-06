EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI - Son Dakika
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EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

06.05.2022 19:15

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip, park halindeki 2 otomobile çarptı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden birinin pastaneye girişi ve müşterilerin kaçışı ise kameralara yansıdı. Kaza, gece saatlerde Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. B.N.U. idaresindeki 78 BR 699 plakalı cip, Kıranköy Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü B.N.U. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin hızla çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak pastane girişine çarpma anı ile pastane içerisinde bulunan müşterilerin yaşadığı panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

Tedavi altına alınan sürücünün yapılan kontrollerde ise 1.16 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI
EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI - Son Dakika


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