KONYA AYBÜKE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

AYBÜKE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti (2)

Konya'da 4 Eylül Cuma sabahı ehliyetsiz ve alkollü Emel Gümüş'ün (50) kiralık araçla kırmızı ışıkta beklerken çarptığı otomobildeki yaralanan ve dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Aybüke Kurt, gözyaşları içinde Güneysınır ilçesi Güneybağ Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak yapıldı. Koronavirüse yakalanan ve özel izinle polis eşliğinde karantina bölgesinden ayrılan, aynı kazada yaralanıp taburcu olan baba Samet Kurt (31) ve anne Teslime Kurt (28), tek evlatlarının cenazesini araç içinde uzaktan izledi. AİLESİ, SÜRÜCÜNÜN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYOR Torunun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Keramettin Çelik, sürücü Emel Gümüş'in kazadan 1 hafta önce alkollü olarak araç kullandığı için kaza yaptığı ve ehliyetine el konulduğunu, ona rağmen yine alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmasına tepki gösterdi. Çelik, sürücü Gümüş'ün torunun ölümüne neden olan kaza sonrası ilk olarak serbest bırakıldığını ve Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Aybüke'mizi kaybettik ve onu toprağa verdik. Artık bundan sonra bizim beklentimiz adaletin kılıcının göstermesidir. Bu hesap günü gelecek ve bu hesap görülecek. Devletimize ve adaletimize güvenimiz sonsuz. O kadın, hak ettiğinden daha fazla cezasını alacak. Acımız büyük. Ben ona bir şey söylemek istiyorum, o bir cani ve katil. Hesap günü gelecek ben buna eminim. En ağır cezayı alacağına inancım tam."

Diğer dedesi Eyüp Kurt da, "Acımız büyük ve çocuğumuz kaybettik. Sürücünün en büyük cezayı almasını istiyoruz" dedi.