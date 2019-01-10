Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

44 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü İbrahim K. (20), yaralandı.

Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü İbrahim K. (20), yaralandı. 

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay ve Ersan Arıkan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih B. yönetimindeki 01 AB 806 plakalı otomobil, İbrahim K. yönetimindeki 80 LD 365 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada yaralanan, iddiaya göre ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü İbrahim K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden İbrahim K.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu Talihsiz Sürücü, Önüne Çıkan Martıya Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 01:22:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]