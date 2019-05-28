Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı
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Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı

1 saat önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Caddesi üzerinde abartılı egzoz takılı ve plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı, System.String[]
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Caddesi üzerinde abartılı egzoz takılı ve plakasız motosikleti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan şüpheliler motosikletiyle kaçmaya başladı.
Uyarıları dikkate almayan şüpheliler, Konya istikametine doğru kaçmaya devam etti. Yakalanacağını anlayan şüpheliler motosikleti yol kenarına atıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin el fenerleriyle aradığı şüphelileri bir evin bahçesinde saklanırken yakaladı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü C.N ve yanındaki arkadaşı İ.D gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Plakasız motosiklet bağlanarak otoparka götürülürken, sürücüsü C.N ise ehliyeti olmadığı için 4 bin 200 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:24 Kaynak: AA
Konya, Ankara, Kulu, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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