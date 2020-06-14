Ehliyetsiz yakalandı, motosikletini yakmaya çalıştı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin yaptığı denetimde durdurulan ehliyetsiz sürücü Abdolreza M. (40), motosikletini yakmaya kalktı. Polis, İranlı sürücüye müdahale ederek, gözaltına aldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurup, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza M.'nin ehliyetini kontrol etti. Motosikletten, kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren ehliyetsiz Abdolreza M., polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkarıp, benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı. Polis ekipleri, zamanında müdahale ederek Abdolreza M.'nin elinden çakmağı aldı. Abdolreza M., gözaltına alındı.