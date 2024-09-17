Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek - Son Dakika
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Otomobil

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ulaştırma Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ehliyet süresi dolan sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarıda bulundu. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesilecek ve bu tarihten sonra ehliyetleri geçersiz olacak.

17.09.2024 11:39
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31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

SÜRE 2 YIL UZATILMIŞTI

Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

  • Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
  • Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
  • Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:
  • Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
  • Eski sürücü belgesi
  • Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
  • Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
  • Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)

ulaştırma bakanlığı, Otomobil, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ömer Tokmak:
    yani yaklaşık 10 yıldır Ehliyet değişimi yapmayan sürücülerin EHLİYETLERİNİDE İPTAL edinnn.İnsanlar 10 yıldır değiştşrmiyorsa demekki lazım değil iptal edin bu kişinin kendi sorumsuzluğudur. 14 17 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    para gerek 5 2 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    yenilemeyen ceza kesilmesi hukuksuz belki artık a4ac kullanmayacağım neden yenisine para vereyim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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