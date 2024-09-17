Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Otomobil

31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

SÜRE 2 YIL UZATILMIŞTI

Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir: Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR