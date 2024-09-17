31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.
Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.
Son Dakika › Otomobil › Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek - Son Dakika
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