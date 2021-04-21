EIA: ABD ham petrol stokları 0.6 milyon varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 16 Nisan'da biten haftada 0.6 milyon varil artışla 493.8 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 448,000 varil düşerek, günde 5.4 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 286,000 varil düşerek günde ortalama 14 milyon 800 bin varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 85 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentilerine karşın, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436,000 varil yükseldi. Buna karşılık, önemli petrol bölgelerinden Oklahoma Cushing'de stoklar 1.3 milyon varil azaldı ve aynı haftada, benzin stokları 1 milyon 620,000 varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 655,000 varil yükseldi.