EIA: ABD ham petrol stokları 446.8 milyon varile yükseldi
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ham petrol stoklarının 1 Kasım haftasında 7.9 milyon varil artışla 446.8 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ham petrol stoklarının 1 Kasım haftasında 7.9 milyon varil artışla 446.8 milyon varile ulaştığını duyurdu.
IEA verilerine göre, ABD ham petrol rafinerileri aynı haftada günlük 237 bin varil düşüşle günlük ortalama 15.8 milyon varil ham petrol tedarik ederken, rafineriler yüzde 86 kapasite ile çalıştı. Doğalgaz üretimi günlük 10 milyon varile geriledi.ABD ham petrol ithalatı, geçen haftaya göre günlük 620 bin varil düşüşle, 61 milyon varile geriledi. Ticari petrol stokları 3.9 milyon varil arttı.
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