Son Dakika Haberleri: EIA: ABD ham petrol stokları 446.8 milyon varile yükseldi
Son Dakika Ekonomi EIA: ABD ham petrol stokları 446.8 milyon varile yükseldi

EIA: ABD ham petrol stokları 446.8 milyon varile yükseldi

7 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ham petrol stoklarının 1 Kasım haftasında 7.9 milyon varil artışla 446.8 milyon varile ulaştığını duyurdu.

EIA: ABD ham petrol stokları 446.8 milyon varile yükseldi, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ham petrol stoklarının 1 Kasım haftasında 7.9 milyon varil artışla 446.8 milyon varile ulaştığını duyurdu.

IEA verilerine göre, ABD ham petrol rafinerileri aynı haftada günlük 237 bin varil düşüşle günlük ortalama 15.8 milyon varil ham petrol tedarik ederken, rafineriler yüzde 86 kapasite ile çalıştı. Doğalgaz üretimi günlük 10 milyon varile geriledi.ABD ham petrol ithalatı, geçen haftaya göre günlük 620 bin varil düşüşle, 61 milyon varile geriledi. Ticari petrol stokları 3.9 milyon varil arttı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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