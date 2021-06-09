EIA: ABD ham petrol stokları 5.2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi. Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 327,000 varil artışla günde ortalama 15.9 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 91.3 düzeyindeydi.