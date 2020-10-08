EIA: ABD hampetrol stokları 0.5 milyon varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 2 Ekim'de biten haftada 0.5 milyon varil artarak 492.9 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 184,000 varil artarak günde ortalama 13.9 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.8 düzeyinden yüzde 77.1'e yükseldi.