Son dakika... ABD'de stok düşüşüyle petrol yükseldi - Son Dakika

Son dakika... ABD'de stok düşüşüyle petrol yükseldi

24.12.2020 09:14
Son dakika... ABD'de stok düşüşüyle petrol yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi: Petrol fiyatları ABD petrol stoklarının azalması ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında süren Brexit anlaşmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanacağı beklentisi ile yükseldi.

Petrol fiyatları ABD petrol stoklarının azalması ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında süren Brexit anlaşmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanacağı beklentisi ile yükseldi. Brüksel kaynaklarına göre, görüşmelerin iki tarafı, ticaret anlaşmasına vardıklarını bugün içinde duyuracak.

Altın fiyatları da, doların gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamayabileceği yolundaki tehditleriyle güvenli limanlara yönelmesinin sonucu yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Aralık'ta biten haftada 0.6 milyon varil düşüşle 499.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 10.7 milyon varil düştü. ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 169,000 varil düşerek, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.8 milyon varil düzeyine yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.88 artışla 51.60 dolar,Batı Teksas yüzde 0.68 artışla 48.53 dolar,altın yüzde 0.21 artışla 1,876.51 dolar,gümüş yüzde 0.70 artışla 25.79 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla 7,847.00 dolar,platin yüzde 0.41 artışla 1,021.95 dolar,paladyum yüzde 0.15 düşüşle 2,326.57 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 3,009 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçen Salı, mutasyon ile birlikte artan vaka sayılarının  küresel toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması Brent petrolde satıcılı görünümün sürmesine neden olmuştu. Çarşamba günü ise EIA Ham Petrol Stokları 18 Aralık tarihinde sona eren haftada 0.6 milyon düştüğünü açıkladı. Açıklanan stok verileri sonucu Petrol'e talebine olan  beklentilerin olumluya dönmesi Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerin sürmesini sağladı. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 51.50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi ve altına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Salı günü, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ve ABD'de anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken, açıklanan makroekonomik veriler ile Noel tatili öncesi dolardaki toparlanma sinyalleri ons altında zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden oldu. "Çarşamba günü ise hafta başından beri gözlenen geri çekilmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik paketini imzalamayacağına dair verdiği sinyaller sonrasında yerini tepki alımlarına bırakırken, mutasyona uğrayan koronavirüsün neden olduğu endişeler ve Noel tatili öncesi dolardaki zayıf görünüm altında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu.

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."


Amerika Birleşik Devletleri, Enerji, Aralık, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ABD'de stok düşüşüyle petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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