Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda doların sert para birimlerinde gerilemesi, euronun 1.21 doları aşması üzerine güvenli liman alımlarını artırınca, altın fiyatları ons başına 1,830 doları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı da 48 doları aştı.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol 48 dolar çevresinde işlem görüyor" denildi ve eklendi: