Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika

Altın ve petrol fiyatları yükseldi

03.12.2020 08:56
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Küresel piyasalarda doların sert para birimlerinde gerilemesi, euronun 1.21 doları aşması üzerine güvenli liman alımlarını artırınca, altın fiyatları ons başına 1,830 doları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde...

Küresel piyasalarda doların sert para birimlerinde gerilemesi, euronun 1.21 doları aşması üzerine güvenli liman alımlarını artırınca, altın fiyatları ons başına 1,830 doları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı da 48 doları aştı.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol 48 dolar çevresinde işlem görüyor" denildi ve eklendi:

"OPEC+ ertelenen toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıda kesintiye dair yeni bir karar çıkmaması durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönde bir hareketlenme görülebilir. Buna karşın, piyasanın beklentisi doğrultusunda bir kesinti kararı da petrol için olumlu olabilir. Bugünkü toplantıdan çıkacak karar bu açıdan oldukça önemli olacaktır. Dolayısıyla petrol için hareketli bir gün olabilir. Bu kararın dışında aşı gelişmeleri ve ABD teşvik paketi de petrol açısından izlenmesi gereken diğer konu başlıkları."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde de, "Geçen Salı günü OPEC+'ın görüşmelerde bir uzlaşmamaya varamaması üzerine toplantıyı Perşembe gününe ertelemesi Brent Petrol üzerinde baskı oluştururken, aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise bugün gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına yönelik olumlu beklentilere ek olarak, Birleşik Krallık'ın koronavirüs aşısına onay vermesi Brent Petrol'deki yukarı yönlü hareketleri destekledi" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.13 artışla 48.03 dolar,Batı Teksas yüzde 0.24 artışla 45.25 dolar,altın yüzde 0.24 artışla 1,832.62 dolar,gümüş yüzde 0.20 düşüşle 23.98 dolar,bakır yüzde 0.32 düşüşle 7,675.00 dolar,platin yüzde 0.25 artışla 1,015.48 dolar,paladyum yüzde 0.27 artışla 2,409.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 27 Kasım'da biten haftada 700,000 varil düşüşle 488 milyon varile geriledi.ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 171,000 varil artarak, günde 5.4 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi de günde ortalama 8.6 milyon varil düzeyindeydi.Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 251,000 varil azalarak günde ortalama 14 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 78.2 olarak belirlendi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, BD hampetrol stokları, 27 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 150,000 bin varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 330,000 varil yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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