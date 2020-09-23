EIA: ABD hampetrol stokları 1.6 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Eylül'de biten haftada 1.6 milyon varil azalarak 494.4 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 160,000 varil artarak, günde 5.2 milyon varil düzeyine yükseldi.

Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 9.3 milyon varil düzeyine ve toplam damıtılmış akaryakıt üretimi de günde ortalama 4.5 milyon varile çıktı.Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 119,000 varil azalarak günde ortalama 13.4 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 74.8 olarak hesaplandı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı. ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 691,000 varil yükseldi.