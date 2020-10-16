Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

16.10.2020 08:57
Petrol fiyatları düştü, altın yatay, System.String[]

Stoklardaki düşüşlere karşın, dünyanın en çok petrol ürünü tüketen bölgelerinden ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte ek sınırlamalar geleceği endişeleriyle petrol fiyatları geriledi.

Stoklardaki düşüşlere karşın, dünyanın en çok petrol ürünü tüketen bölgelerinden ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte ek sınırlamalar geleceği endişeleriyle petrol fiyatları geriledi. ABD'de yeni destek paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesinin etkisiyle doların güç kazanması da, altın fiyatlarını baskıladı.

Ahlatcı Yatırım analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) haftalık raporunda, 2.8 milyon varil düşüş beklentilerine karşın, düşüşün 3.8 milyon varil olduğunun açıklandığına işaret edilerek, "Beklentiler altında açıklanan verilere rağmen, dolar tarafındaki değer kazanımları ve artan vaka endişelerinin neden olduğu satışlar sonrası gün sonunda Brent Petrol'ün aşağı yönlü hareketi takip edildi" denildi.

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 9 Ekim'de biten haftada 3.8 milyon varil düşerek 489.1 milyon varile geriledi.ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 477,000 varil düşerek, günde 5.3 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, ABD'nin petrol ithalatı da son dört haftada, bir önceki dört haftaya göre yüzde 15.4 düşüşle günde ortalama 5.3 milyon varile geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil düştü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.44 düşüşle 43.16 dolar,Batı Teksas yüzde 0.54 düşüşle 40.90 dolar,altın yüzde 0.15 düşüşle 1,905.44 dolar,gümüş yüzde 0.14 düşüşle 24.26 dolar,bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.00 dolar,platin yüzde 0.26 düşüşle 863.39 dolar,paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,359.41 dolar düzeyindeydi.Dövizlerdeki yükselişin de etkisiyle iç piyasada gram altın 487 liraya, çeyrek altın 797 liraya, Cumhuriyet altını da 3,170 liraya yükseldi.Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Daralan risk iştahı ons altına da negatif yansıyor" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Risk iştahındaki belirgin daralma teoride değerli metaller açısından da lehte bir zemin yaratsa da altın ve gümüşe yönelimin sınırlı kaldığını görüyoruz. "Bunu özellikle risk iştahındaki bozulmanın dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi ile açıklamak mümkün. "Ons altında 1,900 doların üzerine doğru yapılan denemeler şimdilik anlamlı bir sonuç vermezken geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1,870 dolar seviyesi destek aranacak en önemli seviye olarak öne çıkıyor.

"Diğer taraftan, mevcut durumda her ikisi de güç kazanmakta başarılı olamasa da son bir haftadır olduğu gibi altının performansının gümüşe kıyasla daha dirençli kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

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