EIA: ABD hampetrol stokları 4.4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.