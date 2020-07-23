EIA: ABD hampetrol stokları 4.9 milyon varil arttı

Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.

ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD'de hampetrol stokları bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.

ABD genelinde benzin stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.