EIA: ABD hampetrol stokları 5.7 milyon varil arttı - Son Dakika

EIA: ABD hampetrol stokları 5.7 milyon varil arttı

Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 3 Temmuz'da biten haftada 5.7 milyon varil artışla 539.2 milyon varile yükseldi.

Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 3 Temmuz'da biten haftada 5.7 milyon varil artışla 539.2 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 315,000 varil artışla 14.3 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.5 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9 milyon varil yükseldi.ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 1.4 milyon varil artışla, günde 7.4 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 9.8 milyon varil arttı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EIA: ABD hampetrol stokları 5.7 milyon varil arttı - Son Dakika Ekonomi
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