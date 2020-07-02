EIA : ABD hampetrol stokları 7.2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 26 Haziran'da biten haftada 7.2 milyon varil düşüşle 533.5 milyon varile geriledi.

EIA'nın verilerine göre, ABD'nin aynı hafta boyunca yaptığı hampetrol ithalatı günde ortalama 600 bin varil düşüşle 6.0 milyon varil düzeyine geriledi. ABD'de toplam ticari petrol ürünleri stokları da 1.1 milyon varil yükseldi.

EIA verilerine göre, ABD genelindeki rafineriler, önceki haftaya göre 193 bin varil artışla, günde ortalama 14 milyon varil hampetrol işlediler.

EIA'nın açıkladığı verilere göre, ABD genelindeki rafineriler hafta boyunca ortalama yüzde 75.5 kapasite kullanımıyla çalıştılar. Aynı dönemde ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.9 milyon varile yükseldi.