EIA: ABD hampetrol stokları 7.5 milyon varil azaldı - Son Dakika

EIA: ABD hampetrol stokları 7.5 milyon varil azaldı

ABD'nin, stratejik petrol rezervleri dışında kalan ticari hampetrol stokları, 10 Temmuz'da biten haftada 7.5 milyon varil düşüşle 531.7 milyon varile geriledi.

ABD'nin, stratejik petrol rezervleri dışında kalan ticari hampetrol stokları, 10 Temmuz'da biten haftada 7.5 milyon varil düşüşle 531.7 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verilerine göre, aynı haftada ABD'deki rafinerilere hampetrol girişleri de günde ortalama 38,000 varil düşüşle 14.3 milyon varile geriledi. Benzin üretiminin de günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyine yükseldiği bu dönemde ABD genelindeki rafinerilerin kapasite kullanım oranları da yüzde 78.1 olarak ölçüldü.ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre günde ortalama 1.8 milyon varil düşüşle 5.6 milyon varile indi. Böylece, ABD'nin toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı haftada 9.3 milyon varil azaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EIA: ABD hampetrol stokları 7.5 milyon varil azaldı - Son Dakika Ekonomi
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