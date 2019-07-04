Son Dakika Haberleri: EIA: ABD petrol stokları 1.1 milyon varil düştü
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EIA: ABD petrol stokları 1.1 milyon varil düştü

36 dakika önce

– ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.

EIA: ABD petrol stokları 1.1 milyon varil düştü, System.String[]
– ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
EIA'ya göre, bu dönemde ham petrol rafine girdileri geçen haftaya göre günlük 47,000 varil düşüşle 17.3 milyon varile geriledi. Rafinerilerin işletilebilir kapasitesi yüzde 94.2 olarak hesaplanırken, benzin üretimi de bir önceki haftaya göre azalarak günlük 9.9 milyon varile indi.
ABD'de ayrıca ham petrol ithalatı bir önceki haftaya göre 929 bin varil artışla günlük 7.6 milyon varile ulaşırken, ticari petrol stokları da aynı dönemde 2.5 milyon varil yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
Ekonomi
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