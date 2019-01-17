Son Dakika Haberleri: Eıa: ABD Petrol Stokları 2.7 Milyon Varil Azaldı

Eıa: ABD Petrol Stokları 2.7 Milyon Varil Azaldı

44 dakika önce

– ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada, ABD petrol stoklarının, 2.7 milyon varil azalışla, 437.1 milyon varile gerilediğini duyurdu.

Eıa: ABD Petrol Stokları 2.7 Milyon Varil Azaldı, System.String[]
ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada, ABD petrol stoklarının, 2.7 milyon varil azalışla, 437.1 milyon varile gerilediğini duyurdu.

EIA verilerine göre, ilgili haftada günlük ham petrol üretimi 17.2 milyon varil olurken, bu bir önceki haftanın üretim ortalamasına göre 343 bin varil düştü. Ayrıca, rafinerilern yüzde 94.6 kapasitede çalıştığı belirtildi.

Gaz üretimi, bir önceki haftaya gçre  artarak günlük ortalama 9.6 milyon varile yükseldi.

Ham petrol ithalatı, haftalık 319 bin düşüşle ortalama 7.5 milyon varile geriledi. Toplam ticari ham petrol stoku 5 milyon varil arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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