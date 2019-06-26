Son Dakika Haberleri: EIA: ABD petrol stokları haftalık 12.8 milyon varil düştü
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EIA: ABD petrol stokları haftalık 12.8 milyon varil düştü

55 dakika önce

– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), ABD ham petrol stokları 21 Haziran ahftasında 12.8 milyon varillik azalışla 469.6 milyon varile düştüğünü duyurdu.

EIA: ABD petrol stokları haftalık 12.8 milyon varil düştü, System.String[]
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), ABD ham petrol stokları 21 Haziran ahftasında 12.8 milyon varillik azalışla 469.6 milyon varile düştüğünü duyurdu.
EIA verilerine göre, ham petrol rafinerinerilerinin, geçen haftaya göre 73 bin varil artışla, günlük ortalama 17.3 milyon varillik üretim yapılan 21 Haziran haftasında, petrol finerileri yüzde 94.2 kapasite ile çalıştı.
EIA, ham petrol ithalatının, geçen haftaya göre 812 bin varil düşüşle, ortalama 6.7 milyon varil olduğunu ve toplam ticari petrol stoklarının 11.9 milyon varile düştüğünü açıkladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
Enerji Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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