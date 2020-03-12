EIA : Brent petrolün 2020 ortalama fiyatı 43.3 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EIA : Brent petrolün 2020 ortalama fiyatı 43.3 dolar - Son Dakika Ekonomi

EIA : Brent petrolün 2020 ortalama fiyatı 43.3 dolar

6 saat önce

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi, Brent petrolün 2020 yılı için ortalama varil fiyatını 43.3 dolar olarak öngördü.

EIA : Brent petrolün 2020 ortalama fiyatı 43.3 dolar, System.String[]

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi, Brent petrolün 2020 yılı için ortalama varil fiyatını 43.3 dolar olarak öngördü.

EIA'nın yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" aylık raporunda, petrol talebinde yaşanan düşüşlerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'ndaki işbirliğinin sona ermesi nedeniyle küresel petrol fiyat öngörülerini aşağı çekti.

EIA raporuna göre 2019 yılında varil fiyatı ortalama 64.37 dolar olan Brent petrolü fiyatı 2020 yılında ortalama 43.30 dolar ve 2021 yılında da ortalama 55.36 dolar olacak. EIA, Batı Teksas petrolü için 2020 ortalama fiyat öngörüsünü varil başına 38.19 dolar/varil olarak duyurdu. EIA, 2021 yılında Batı Teksas petrolü ortalama fiyatının da varil başına 50.36 dolar olacağını öngördü.

Kısa Vadeli Görünüm raporundra ABD için 2020 yılı günlük ortalama  ham petrol üretimi tahminini 13,0 milyon varil/gün olarak öngören EIA, üretimn 20201 yılında ise günde 12.7 milyon varile ineceğini öngördü.

EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacağını ve Mayıs ayında 13.2 milyon varil/gün olması beklenen üretimin Aralık 2020'de 12.8 milyon varil/güne ineceğini öngördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
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