Eıa: Ham Petrol Stokları 15 Mart Haftasında 9.6 Milyon Varil Düştü
23 dakika önce
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), ABD'nin ham petrol stoklarının 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
– ABD Enerji Bakanlığı
'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), ABD'nin ham petrol stoklarının 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
EIA verilerine göre, 15 Mart haftasında:
ABD petrol rafinerilerinde 16.2 milyon varil ham petrol işlenirken, işlenen ham petrol miktarı geçen haftaya göre 178 bin varil düştü.
Rafineriler yüzde 88.9 kapasite ile çalıştı.
Benzin üretimi 9.9 milyon varile yükseldi.
Ham petrol ithalatı günlük 186 bin varil artışla, günlük 6.9 milyon varile yükseldi.
Toplam ticarei petrol stokları 12.6 milyon varile ulaştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:28 Kaynak: DHA
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