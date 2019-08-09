Son Dakika Haberleri: EIA petrol talebi öngörüsünü günlük 100 bin varil düşürdü
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EIA petrol talebi öngörüsünü günlük 100 bin varil düşürdü

2 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü 1.2 milyon varilden 1.1 milyon varile, 2020 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü de günlük 500 bin varil düşüşle 1.3 milyon varile düşürdü.

EIA petrol talebi öngörüsünü günlük 100 bin varil düşürdü, System.String[]
–  Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü 1.2 milyon varilden 1.1 milyon varile, 2020 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü de günlük 500 bin varil düşüşle 1.3 milyon varile düşürdü.
IEA açıklamasında, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginiklerinin son aylarda kötüleştiği ve ekonomik yavaşlama ile ilgili giderek daha fazla kanıt görüldüğü belirtildi. ABD ve Çin arasındaki ticaretin azalmasının daha az küresel ticaret ve daha az talebe yol açacağı belirtilen IEA açıklamasında, durumun "giderek daha belirsiz" bir hale geldiğine işaret edildi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:43 Kaynak: DHA
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