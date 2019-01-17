Son Dakika Haberleri: Eıa Verisi Ertesinde Petrol Fiyatları Düştü

Eıa Verisi Ertesinde Petrol Fiyatları Düştü

2 saat önce

– ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.

Eıa Verisi Ertesinde Petrol Fiyatları Düştü, System.String[]
ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.

EIA raporuna göre, ham petrol üretimi azalırken, petrol ürünleri stoklarında görülen artış etkisiyle petrol fiyatları olumsuz etkilendi.

Batı Teksas hafifi petrolü yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara gerilerken, Brent petrol yüzde 1.03 düşüşle 60.69 dolara geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:59 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi
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