Eıa Verisi Ertesinde Petrol Fiyatları Düştü
2 saat önce
– ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.
– ABD
Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas
hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.
EIA raporuna göre, ham petrol üretimi azalırken, petrol ürünleri stoklarında görülen artış etkisiyle petrol fiyatları olumsuz etkilendi.
Batı Teksas hafifi petrolü yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara gerilerken, Brent petrol yüzde 1.03 düşüşle 60.69 dolara geriledi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:59 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı